“La molestia non è goliardia | palpeggiare è violenza” | il flash mob di Pd e Differenza Donna sotto Montecitorio

(Di lunedì 17 luglio 2023) Si sono date appuntamentoPalazzo, le donne diper denunciare la decisione del Tribunale di Roma di non considerareun palpeggiamento che dura meno di dieci secondi. Con loro i deputati del Partito democratico che hanno chiesto a gran voce di inserire nella riforma della giustizia una parte inerente alle molestie sessuali, distinguendola dallo stupro. “L’intergruppo ha deciso di organizzare questomob per dire alla ragazza che non è da sola – ha detto Laura Boldrini -. La sentenza del Tribunale di Roma è devastante perché scoraggia la denuncia”. “Non tolleriamo più delle sentenze che violino i diritti delle donne. È ora di dire basta”, ha rimarcato Elisa Ercoli di. L'articolo ...

è il tempo a decidere una violenza. #flashmob contro la sentenza che assolve un uomo che ha 'toccato' una giovane studentessa solo qualche secondo. Laè goliardia ma sempre un abuso. Con Intergruppo Donne e @DifferenzaDonna per una legge più severa. @Deputatipd'. Lo scrive su Twitter Chiara Braga, deputata del PD.... quelle che una modica quantità dila cercano e la calcolano strategicamente" ("Libero", 8 ... "per quella cifra, a vent'anni, è lecito chiedersi quanti si farebbero derubare dell'infanzia......peròbasta C'è però un dato positivo, fa sapere ancora il collettivo: 'Alcune persone (sfortunatamente troppo poche) ci hanno segnalato di aver denunciato a superiori, colleghi o HR la...

“La molestia non è goliardia, palpeggiare è violenza”: il flash mob di Pd e Differenza Donna… Il Fatto Quotidiano

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci...è sempre stupro, è sempre violenza", ma anche "La violenza non è goliardia", "Non vogliamo subire neanche u ...La molestia non è goliardia ma sempre un abuso. Con Intergruppo Donne e Differenza Donna per una legge più severa". Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, dopo ...