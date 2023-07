La giornata di calciomercato live | Tousart vuole lasciare l’Hertha Berlino

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ladidi oggi lunedì 17 luglio: Ore 12:00 – Gundogan si presenta al Barça: «Orgoglioso di essere qui» Gundogan ha firmato per due stagioni, fino al 30 giugno 2025, con possibilità di rinnovo per un’ulteriore stagione. Fissata anche una clausola rescissoria a 400 milioni di euro. Gündo?an is culer! pic.twitter.com/LdRzLdhSQa — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 17, 2023 Ore 11:00: Bonucci al J Medical: «Voglio rimanere alla Juve» Il difensore si è presentato questa mattina al centro medico della Juventus per sostenere le visite mediche di rito. Bonucci è stato messo fuori rose poiché non rientra più nei piani di Allegri. #Bonucci: “La mia volontà è di rimanere alla #Juventus. Grazie per tutto l’affetto” https://t.co/bfDvSZnkPD pic.twitter.com/hG7CwvT7Mm — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 17, 2023 Ore 10:15 – Rushford ...

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le ...in corso della'NO INTER' - Preoccupa l'eventualità di vedere Bonucci di nuovo all'Inter , laddove ha giocato ai tempi della Primavera e dove ha debuttato in Serie A agli ordini di Mancini nell'ultimadel ...46 Come un fulmine a ciel sereno, o forse più come una scossa dopo il torpore di una grande delusione. L'Inter in sole 24 ore nelladi ieri ha contattato e chiuso virtualmente il colpo Juan Cuadrado . L'esterno colombiano era rimasto svincolato dopo la naturale scadenza dell'ultimo contratto con la Juventus e stava ...

I tifosi della Juventus si sono schierati: sono con Leonardo Bonucci. Una posizione che emerge nettamente dalla mattinata al JMedical, dove oggi si è svolto l'ultimo round di visite mediche dei giocat ...Calciomercato Milan, parte ufficialmente una doppia missione in Spagna per la dirigenza rossonera la quale spera di chiudere due colpi importanti.