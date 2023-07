La figlia del generale | scheletri nell' armadio

(Di lunedì 17 luglio 2023) LADELLa 7 ore 21.15 Con John Travolta, Madeleine Stowe, James Cromwell . Regia di Simon West. Produzione USA 1999. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA In una base militare viene trovato il cadavere di una bella ufficialessa , ladi un leggendariocomandante della base. Un sergente viene mandato a indagare e scopre l'assassino. Ma non prima di aver tuffato le mani in un nido di vipere (quasi ogni ufficiale aveva uno scheletro). PERCHE' VEDERLO Perché Simon West, un regista bravo e sottovalutato (rivedere per credere "Con Air") è riuscito a costruire un "whodunit" (i gialli colla ricerca del colpevole) dove i colpi di scena sono tanti e tutti scattano con splendido tempismo. Unico appunto a West: ha decisamente ...

La figlia del generale: il romanzo a cui si ispira il film con John Travolta e altre curiosità SuperGuidaTV

