La casa dei fantasmi | le star disertano la premiere per lo sciopero | i personaggi Disney li sostituiscono

(Di lunedì 17 luglio 2023) Gli attori di Ladeihanno boicottato laa causa delloin corso: una pioggia diha preso il loro posto sul red carpet. Il red carpet de Ladeiè stato popolato daiin costume diland: lodella Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), iniziato il 14 luglio, impedisce agli attori di partecipare agli eventi promozionali di tutte le produzioni degli studi coinvolti. Questo potrebbe comportare ritardi nelle date di uscita di alcuni progetti in arrivo, ma l'uscita de Ladei(ispirato all'omonima attrazione del parco a temaland) era già prevista per il 28 ...

...lo sgomento e l'apparente sincero stupore della ragazza nel trovarsi nuda in un letto di una...la tutela della privacy in nome del diritto di cronaca e dell'interesse pubblico alla conoscenza......consigliere del servizio nazionale di sicurezza informatica e infine agli alti papaveri della... contratti, denunce penali contro i militari, indagini interne sul bullismo e gli itinerari...Da Fagioli a Miretti e Iling, tanti costruiti in. Ora un rinforzo è arrivato dall'estero, in un campionato come la Ligue 1 in cui negli ultimi anni sono nati tanti calciatori di qualità. Weah è ...

La casa dei fantasmi, il cast è in sciopero e sul red carpet appaiono figuranti Disney ComingSoon.it

Gli attori di La casa dei fantasmi hanno boicottato la premiere a causa dello sciopero in corso: una pioggia di personaggi Disney ha preso il loro posto sul red carpet.Se ami i Flintstones non puoi non trascorrere almeno una notte nella perfetta replica della casa della famiglia del celebre cartone.Per chi è .