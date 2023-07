La Ble Decò Juvecaserta riconferma Raffaele Romano

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 17 luglio 2023) Caserta.tornerà ad indossare la canotta bianconera numero 1. La Ble2021, infatti, ha rinnovato l’accordo di collaborazione con il club casertano per la prossima stagione agonistica. Nato a Napoli il 14 agosto 2002, il giocatore, 198 cm di altezza, stabilmente impegnato anche con la casacca della nazionale del 3×3, tornerà all’ombra della Reggia a portare quel contributo di intensità, atletismo e determinazione che sono stati quanto mai importanti nella passata stagione, specie nel girone di ritorno in cui le sue cifre sono letteralmente esplose. Nella stagione appena conclusasi, per lui le cifre dicono 7,3 punti a partita, con quasi 4 rimbalzi e 1 assist di media, conditi dal 55% da 2, il 41% da tre e il 75% dalla linea della carità.