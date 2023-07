l calvario della Roma-Viterbo | monta la rabbia | ‘Treni soppressi e attese infinite’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 luglio 2023) Che succede a Trenitalia? Sono veri i comunicati rispetto alla cancellazione improvvisa di treni importanti, come quelli in questione, che servono fondamentali presìdi ospedalieri? I disagi stanno aumentando a dismisura, soprattutto per malati e familiari dei pazienti che i questo periodo devono utilizzare i convogli per raggiungere il Policlinico Gemelli e il San Filippo Neri. Entrambi gli ospedali sono serviti dalla linea ferroviaria Fl3. Anche i medici sono sul piede di guerra, e sottolineano anche loro come le tratte vengano cancellate all’improvviso, a ripetizione e senza alcun preannuncio. Ci sono, è vero, degli avvertimenti. Ma troppo a ridosso dell’orario di partenza, quindi inutili. Anzi, sembra una presa in giro. Trenitalia estate 2023: i cani potranno salire a bordo gratuitamente Il sospetto delle bugie di Trenitalia I pendolari, manco a dirlo, sono furiosi. Va da sè, ...