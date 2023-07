Kvaratskhelia | c’è l’offerta che può far barcollare De Laurentiis

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna classe sopraffina, un talento unico nel suo genere. Kvichaè stata la vera rivelazione del Napoli tornato sul tetto d’Italia dopo 33 anni. Il georgiano è diventato in fretta l’idolo dei tifosi azzurri grazie al suo calcio riconoscibile, che fonde tecnica e concretezza nel modo tipico dei fuoriclasse. E’ per questo che la stella dei partenopei è ora ricercatissima sul mercato estero, tanto che sarebbero pronti a partire gli assalti di club blasonati e pieni di risorse da investire. Aurelio Deha precisato che darà via il suo campioncino solo in presenza di un’offerta monstre, e in effetti potrebbedavanti a quella del Newcastle, che ha messo sul tavolo ben 95 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del fantasista. Benché Desi sia ...