(Di lunedì 17 luglio 2023) Dal palco allestito in centro a Dimaro alcuni dei calciatori azzurri hanno risposto alle curiosità dei tifosi. Accorsi in tantissimi a Dimaro-Folgarida, i sostenitori del Napoli hanno colorato di azzurro la località del Trentino dove i calciatori partenopei sono impegnati nel ritiro pre stagionale. Anche, centrale difensivo brasiliano, hato dal palco allestito in piazza per l’intrattenimento dei tifosi del Napoli.punto fisso del Napoli Vincere lo scudetto in questa città e con questa squadra è stata un’emozione incredibile. Dobbiamo ancora realizzare bene quello che è successo, ci vorrà tempo per farlo. Gli altri ci davano sesti, settimi e fuori dalla Champions e invece, siamo Campioni d’Italia. Addio di Kim? Ladovrà ...

Kim, parla Juan Jesus: “Sicuramente la società lo farà” Spazio Napoli

E’ fatta per Kim Min-jae al Bayern Monaco. Il club bavarese ha pagato la clausola rescissoria e versato le cifra nelle casse del Napoli. Il Bayern vuole annunciare il suo trasferimento questa ...Nel corso di 'Ne parliamo da Dimaro' su Canale 8, l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha parlato del possibile sostituto di Kim.