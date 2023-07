Kim Min-Jae al Bayern Monaco | Ecco perchè non è ancora ufficiale

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il trasferimento di Kim Min-Jae dal Napoli alè quasi completo. Mancaun tassello. Calciomercato Napoli. Il mondo del calcio è in attesa dell’annunciodel trasferimento di Kim Min-Jae dal Napoli al. Nonostante le visite mediche siano state completate, l’ad del, Jan-Christian Dreesen, ha dichiarato che l’ufficializzazione non puòavvenire. Kim Min-Jae, il difensore centrale coreano, è stato elogiato da Dreesen durante una conferenza stampa. Nonostante ciò, l’ad ha affermato che l’annuncioin sospeso, senza fornire dettagli sulle tempistiche. “Speriamo di poterlo annunciare nei prossimi giorni”, ha detto Dreesen. Il trasferimento di Kim è quasi ...

