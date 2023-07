Kim al Bayern nel week-end | nuovi bonus e percentuali per il Napoli

... ha già dovuto rinunciare alla leadership difensiva di un calciatore di grande affidabilità come, in procinto di passare ufficialmente alMonaco. Se su Osimhen è già stata fissata una ..., Dressen su- Jan - Christian Dreesen , nuovo amministratore delegato delMonaco , ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della squadra baverese facendo, di fatto, il punto sul ...Ancora nulla di fatto per il pagamento della clausola dida parte delMonaco Il DS tedesco Dreesen ha detto: 'Non posso ancora nnunciarlo ma spero di farlo presto'. Per il sostituto, ...

Kim-Bayern, nel weekend la firma: garantiti anche bonus e percentuale rivendita Tutto Napoli

Il Napoli rischia di perdere diversi pezzi nella sessione di calciomercato estiva e l'allenatore Rudi Garcia dovrà fare a meno di Min-jae KIm ...Stando a quanto riportato da Foot Mercato, gli ultimi problemi sono stati risolti e nel weekend il giocatore dovrebbe firmare il contratto ...