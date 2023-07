Juventus | Tacchinardi | “Giusto essere chiari con Bonucci Lukaku? Serve un attaccante esperto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 luglio 2023) Alessio, ex centrocampista della, sulle colonne della Gazzetta dello Sport commenta due delle questioni più calde degli ultimi giorni di mercato. Su, fuori dal progetto tecnico bianconero, dice: “A Leo è stato detto che non fa più parte del progetto, è. È capitato pure a me: mi dissero che non c’era spazio e così andai al Villarreal”. L’attuale opinionista poi si sofferma su: “Ci sarebbe da chiedersi perché Dusan con Max non ha non ha dato la sensazione di sentirsi esaltato dal gioco della Juve. E magari Allegri preferisce uncon caratteristiche diverse. Se Vlahovic vuole andare viauno pronto, c’è bisogno di giocaree con voglia. Non ...