Juventus | in giornata incontro per Holm | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Latorna in corsa per Emildello Spezia e nelle prossime ore potrebbe incontrarsi coi liguri Latorna in corsa per Emildello Spezia e nelle prossime ore potrebbe incontrarsi coi liguri. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i bianconeri tornano avanti nella corsa all’esterno classe 2001 dopo che l’Inter ha praticamente chiuso per Cuadrado. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24