Juventus | i cori dei tifosi fuori dal J Medical | “Noi Lukaku non lo vogliamo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 luglio 2023) Idellache si sono assiepatidal Jin occasione delle visite mediche di oggi non hanno perso tempo, facendo subito capire il loro parere in merito agli ultimi sviluppi di mercato. Grande affetto per Federico Chiesa e soprattutto per Leonardo Bonucci, messorosa dopo oltre 500 presenze in bianconero. Allo stesso tempo i sostenitori della Vecchia Signora hanno fatto partirecontro il possibile arrivo di Romelu: “Noinon lo”. Parole chiare che sembrano partire da un’iniziativa spontanea e non legata al tifo organizzato. Una situazione paradossale e particolare, visto che nelle stesse ore idell’Inter stanno aspramente criticando l’ingaggio a ...