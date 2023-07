Juventus | Bonucci | “Degli uomini contano il cuore e le intenzioni”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Alla fine,ile le. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno”. Queste le parole postate quest’oggi da Leonardosul proprio profilo Instagram. Il giocatore messo fuori dal progetto bianconero, ha ricevuto quest’oggi tanto affetto dai tifosi bianconeri giunti fuori alla Continassa. Visite mediche e poi l’inizio del lavoro singolo per il difensore che, non essendo all’interno del progetto societario, non si allenerà in gruppo e non parteciperà alla tournée negli Stati Uniti. SportFace.