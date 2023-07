Juventus | Bonucci arriva al J Medical Un tifoso grida | “Non te lo meritavi”

Leonardoè tornato a Torino. Il difensore dellaha terminato le vacanze e si è presentato al J Medical per sottoporsi ai test medici. "Non te lo meritavi" grida un tifoso presente all'esterno ......sarà il punto di incontro per la, che accoglie gli ultimi giocatori da aggregare al gruppo in vista dei prossimi impegni nella tournée americana. Tra i calciatori attesi ci sono, ...Calciomercato, Allegri li blinda: decisione già presa del tecnico bianconero che non li vuole cedere. A ... Che se da un lato ha deciso di chiudere le porte ai vari, McKennie, Arthur e ...

Juventus, Bonucci è arrivato alla Continassa | FOTO e VIDEO GianlucaDiMarzio.com

Marco Baridon inviato al J Medical – Anche Leonardo Bonucci è arrivato al J Medical per sostenere le visite di rito. Come noto il difensore è stato messo fuori rosa e nei prossimi giorni si allenerà a ...Leonardo Bonucci è tornato a Torino. Il difensore della Juventus ha terminato le vacanze e si è presentato al J Medical per sottoporsi ai test medici. "Non te lo meritavi" grida un tifoso presente all ...