Juventus | applausi per Bonucci e cori contro Lukaku al JMedical

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 luglio 2023) La nuova tornata di visite mediche in casaalha visto coinvolto Leonardo, ma anche altri giocatori come McKennie, Rovella, Chiesa e Cambiaso. Gli occhi però erano tutti per il centrale bianconero, messo ufficialmente sul mercato e fuori dai piani futuri del club. I tifosi hanno dedicato tantial giocatore, che ha mostrato la sua classidca esultanza concedendosi per selfie e autografi. “Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno”, ha scrittosui social. E intanto i tifosi presenti alhanno espresso anche una posizione chiara sulle voci che vedrebbero Romeluin orbita. “Noinon lo ...