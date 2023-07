Oltre a Chiesa , anche Bonucci questa mattina ha fatto tappa al J Medical per le visite mediche. È stato un arrivo surreale da parte del difensore, considerato che già gli è stato comunicato dalla ...Niente acquisti in prospettiva come Kvara e Kim: lapunta a Lukaku e Kessie. Non c'è un cambio di strategia: è il vecchio che avanza Ci Napoli 21/... 'C'è unadi una canzone degli Articolo 31 ...In queste ore sta diventando virale l'intervista di Romelu Lukaku i n cui di fatto giurava eterna fedeltà all'Inter. In un colloquio di qualche tempo fa l'attaccante disse: 'Io al Milan o allaMai, mai, mai'. Parole che ora suonano beffarde con l'Inter che si ritrova uno degli attaccanti di punta della scorsa stagione con un piede verso Torino. A quanto pare Lukkau e il suo agente ...

Juve, la frase del tifoso a Bonucci all'arrivo al J Medical: le sue parole Corriere dello Sport

Il difensore bianconero è fuori dal progetto tecnico. La reazione dei sostenitori al suo arrivo alla Continassa è stato eloquente ...Marc Cucurella, terzino spagnolo acquistato dal Chelsea dal Brighton per oltre 70 milioni di euro un anno fa, sembra non rientrare più nei piani della società inglese. Questo si configura come un cost ...