Juve | Bonucci torna e incrocia Allegri | va in scena il faccia a faccia

, Chiesa e Weah . Certo non si può dire che i tre arrivino con lo stesso spirito. Alla Continassa oggi ci sarà da fare: l'ex capitano rientra sapendo di essere stato messo ai margini ; l'...A sua volta la stessaha effettuato un sondaggio per il centrocampista ivoriano del Barcellona, Kessié (ex Milan), mentre in uscita perc'è un'ipotesi Lazio. 22.22 - Si muove anche il ...Ritiro, domani mattina altri cinque calciatori svolgeranno le visite al J Medical: ecco chi sarà ... Previste le visite mediche per Chiesa, Cambiaso, Rovella,e McKennie, con gli ultimi due .

Dopo il voltafaccia di Lukaku, l’Inter studia i nomi per rimpiazzarlo. Duello con Milan per Taremi, mentre la Juve deve cedere Vlahovic per l’assalto al belga ...Alla Continassa oggi ci sarà da fare, l’ex capitano rientra sapendo di essere stato messo ai margini: parlerà col tecnico bianconero ...