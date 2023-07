Juve | Bonucci si sciacqua la bocca e i tifosi lo esaltano Anche Chiesa è arrivato in ritiro

(Di lunedì 17 luglio 2023) INVIATO A TORINO. Mattinata calda, non solo per i quaranta gradi all'ombra. Davanti al J - Medical erano attesi i rientri di. I 500presenti sono dalla parte del difensore : "...

ha cavalcato l'onda, quasi sfidando la scelta delladi farlo fuori: il gesto di sciacquarsi la bocca, quello della sua esultanza, quasi a ribadire la sua storia bianconera. Attesissimo,...... eccessivi i 6,5 milioni di euro netti percepiti alla. Intanto il popolo bianconero si è schierato: tutti con, scaricato in maniera troppo brusca dalla società.Leonardo- (Foto CMIT)I tifosi non aspettavano altro. Chi una foto, chi un saluto, chi un autografo... tutti ad aspettare Chiesa e. Per l'esterno italiano, un bagno di folla. E tifosi ...

Bonucci, le ipotesi mercato dopo la Juve: spunta una novità Tuttosport

Il saluto, risalendo in macchina col sorriso, ai tifosi che lo acclamavano fuori dal J Medical, è stato quello iconico: il gesto di sciacquarsi la bocca. Così Leonardo… Leggi ...Leonardo Bonucci, difensore centrale classe 1987 della nazionale azzurra, ribadisce ancora una volta di voler chiudere la carriera da giocatore alla Juventus. Il centrale, all'uscita dal ...