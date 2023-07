Juve | Bonucci si sciacqua la bocca e ci prova | ' Pronto a restare' Anche Chiesa è arrivato in ritiro

(Di lunedì 17 luglio 2023) INVIATO A TORINO. Mattinata calda, non solo per i quaranti gradi all'ombra. Davanti al J - Medical erano attesi i rientri di. I 500 tifosi presenti sono dalla parte del difensore: "...

ha cavalcato l'onda, quasi sfidando la scelta delladi farlo fuori: il gesto di sciacquarsi la bocca, quello della sua esultanza, a ribadire la sua storia bianconera. Poi la frase che ...... in attesa di capire quale sarà la sua destinazione finale La frase ai tifosi: 'Mia volontà è rimanere alla' Come detto,è stato accolto con tanto affetto da parte dei tifosi, e si è ...Ore 11:00:al J Medical: "Voglio rimanere alla" Il difensore si è presentato questa mattina al centro medico della Juventus per sostenere le visite mediche di rito.è stato ...

Bonucci, le ipotesi mercato dopo la Juve: spunta una novità Tuttosport

Amichevoli Estive 17-23 luglio 2023. Il programma settimanale degli impegni di tutte le squadre di Serie A e le ultime dal calciomercato.Il popolo juventino, o almeno la piccola porzione di tifosi presenti in mattinata davanti al JMedical, ha le idee abbastanza chiare sull’operazione che potrebbe portare in bianconero ...