Juve | Bonucci | ' degli uomini contano cuore e intenzioni'

I dettagli Leonardoha scritto un post sui propri social dopo la mattinata di visite mediche al J Medical. Il difensore dellaè stato escluso dal progetto tecnico in vista della prossima ..."Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un giorno bellissimo": con questo messaggio, il difensore della Juventus Leonardoè tornato al lavoro dopo le vacanze. Il centrale si è sottoposto alle visite mediche al J Medical, anche se gli è stato comunicato che non rientra più nei piani tecnici e societari ed è stato ...Leonardo è tornato ad esprimersi sui social in merito alla sua situazione con la . Il difensore bianconero, arrivato oggi alla Continassa , ha postato su Instagram una foto con i suoi tifosi scrivendo:...

Juve, i tifosi a Bonucci: 'Non andare all'Inter'. Lui: 'Voglio restare' Calciomercato.com

