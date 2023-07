Juno | Elliot Page ama ancora il film | ma non vuole rivedersi durante l' attività promozionale

(Di lunedì 17 luglio 2023)è tornato a parlare della sua esperienza nel, ammettendo di non amare moltola promozione di quest'ultimo. Nel corso di una nuova intervista,ha ricordato con affetto ilche lo lanciò a Hollywood, ovverodi Jason Reitman, ma ha anche ammesso di non amare moltissimonel corso della sua promozione pubblica.ha risposto che, pur avendo "amato interpretare"e che non gli dispiace affatto rivedere il, non"vedere nulla del periodo della promozione, della preparazione agli Oscar e di tutta la stagione della stagione dei premi", a causa del ricordo negativo di dover "nascondere" chi era. "Una cosa ...

Page, nato Ellen Grace Philpotts - Page, è un attore canadese. È famoso per il suo ruolo da protagonista in, Hard Candy, per aver interpretato Kitty Pryde / Shadowcat in X - Men - ...

Juno: Elliot Page ama ancora il film, ma non vuole rivedersi durante ... Movieplayer

Page è tornato a parlare della sua esperienza nel film, ammettendo di non amare molto rivedersi durante la promozione di quest'ultimo.In his memoir, "Pageboy," Elliot Page shared the details of a shocking tryst he enjoyed with co-star Olivia Thirlby on the set of their hit movie, "Juno." ...