Juan Jesus | 'Vogliamo la Supercoppa | poi la Champions! Sull'addio di Kim'

(Di lunedì 17 luglio 2023) È la serata del primo evento per il Napoli a Dimaro, è la serata in cui due calciatori e Rudi Garcia incontrano i tifosi e rispondono...

Terzo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro . Al gruppo azzurro si sono aggiunti Simeone e Gollini. L'estremo difensore ha lavorato con tutto il gruppo. In serata Gollini e, con il tecnico Garcia, hanno incontrato i tifosi, rispondendo alle loro curiosità. Rivivi le domande e le risposte degli ...L'incontro con i tifosi, con Gollini e: "Osimhen arriva domani. A Napoli il calcio è una religione. Voglio giocatori intelligenti sul piano tattico" Garcia con i tifosi a Dimaro, con Gollini e. Domanda di un bambino a ...Rudi Garcia e due giocatori del Napoli, il portiere Pierluigi Gollini ed il difensore, incontrano i tifosi napoletani nel ritiro di Dimaro 2023 . Questa sera alle ore 21:15 nell'area eventi di Dimaro - Folgarida, si terrà il primo grande evento del ritiro 2023, con i tifosi ...

Ecco le parole di Juan Jesus: EMOZIONI SCUDETTO - "Aver vinto lo scudetto per noi è stata un'emozione che ci vorrà tanto per capire quanto fatto. Si parlava di sesto posto e abbiamo risposto con lo ...Rudi Garcia probabilmente ha già capito tanto, se non tutto, di Napoli: ha messo le carte in chiaro, nel faccia a faccia con i tifosi assieme a Juan Jesus e Pierluigi Gollini nel ritiro di Dimaro ...