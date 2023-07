Jovanotti operato dopo l' incidente Le prime parole dell' artista dopo l' intervento

, noto artista romano, si è infortunato in modo grave a Santo Domingo, cadendo dalla bici ed ora è in attesa di ...Nelle clip,appare disteso su un lettino in ospedale e annuncia: ' Ho rotto la clavicola ... Ho chiamato Fabrizio Borra, il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e ha detto: 'Qui va'.Brutto incidente per Lorenzo Cherubini, in arte, che cadendo dalla bicicletta si è rotto il femore in tre punti e la clavicola. È lo ... Nei prossimi giorni dovrà essere: 'Il mio medico ...

Jovanotti operato dopo l'incidente. Le prime parole dell'artista dopo l ... ilGiornale.it

Qui va operato'. È un'operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po' di tempo", ha raccontato il cantante prima di entrare in sala operatoria. Così, nella mattinata di lunedì 17 luglio, ...Jovanotti rompe il silenzio dopo l’incidente in bici che gli ha causato la frattura del femore e della clavicola: si è operato e ...