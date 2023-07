Jovanotti brutto incidente in bicicletta  clavicola e femore rotti

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il cantante Lorenzo Cherubini che si trova in Repubblica Dominicana in vacanza, racconta sui social del grande spavento: “Non riesco a stare in piedi, fa un gran male. Ma sono vivo”.per Lorenzo Cherubini, in arte, che cadendo dalla bicicletta si è rotto ilin tre punti e la. E’

Brutto incidente in bicicletta per Jovanotti, clavicola e femore rotti LA NAZIONE

