John Coltrane | il dramma dell’anticipatore Il 17 luglio del 1967 moriva una delle figure più emblematiche del jazz di tutte le epoche

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 17 luglio 2023) // di Francesco Cataldo Verrina //è stata unapiù geniali, ma al contempo più complesse ed enigmatiche della storia del. Una volta Jimmy Cobb disse: «Miles non sapeva darsi pace per la partenza didal gruppo, perchénon si poteva rimpiazzare: con lui era come avere un’orchestra di sassofoni». La sua lunga discografia, per l’ascoltatore meno esperto, potrebbe apparire come una sorta di corsa ad ostacoli dove, man mano che si procede nel tragitto, le difficoltà aumentano. Per contro, tutto ciò è inversamente proporzionale al grado di maturità espressiva e compositiva del sassofonista. Per una facile comprensione, tale discografia va spacchettata e suddivisa in almeno cinque differenti periodi, che segnano altrettante ...