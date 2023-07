Jo Squillo | Io? Un’Ar-tivista!

(Di lunedì 17 luglio 2023) «Io e Sabrina Salerno insieme avevamo 10 guardie del corpo Oggi ho una figlia elettiva» Corriere della Sera, di Michela Proletti, pag. 21 Jo, cantautrice, conduttrice televisiva e attivista Italiana. In una parola? «Ar-tivista». Vincenzo Trione ha definito l’artivismo una fórma di arte politica per riflettere sulle emergenze del nostro tempo. Su quali emergenze si interroga? «Su molte, a partire dalle donne, maltrattate, discriminate, uccise. Voglio portare un po’ di impegno proprio dove la gente si aspetta di trovare la leggerezza. Al Grande Fratello ho indossato il burqa, per ricordare la situazione delle donne in Afghanistan». Quando ha iniziato con l’attivismo? «Da sempre. Sono nata in un contesto fertile: papà era un rappresentante della Candy e nel privato un artista. Ha inventato i modellini degli aeroplani e costruiva le pipe da fumo». Milanese da ...

