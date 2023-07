Jo Squillo | “Elodie? Se non fosse così bella avrebbe meno successo”

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Oltre le gambe c’è di più” cantava Jocon Sabrina Salerno nel 1991 nella hit Siamo donne, e ne è convinta ancora oggi. Intervistata dal Corriere della sera l’artista affronta anche la questione del ruolo della donna nell’industria discografica: “Non è facile. Essere artista dopo i 40 anni è parecchio complicato, tranne che per Orietta Berti e Iva Zanicchi. Le donne devono valere anche per il loro aspetto” spiega, e a tal proposito, quando le viene chiesto sese non, risponde: “Ne sono certa. Devi sempre far vedere, mostrare: questo agli uomini non è richiesto. La maggior parte delle acquirenti di musica sono donne e comperano la musica degli uomini”. A proposito della già citata Salerno la cantante ...

"Per me significa libertà. Avevo sperimentato il maschilismo, la sera non potevo uscire perché femmina, invece io lo facevo. Sembra passato un secolo ma non è lontano il tempo in cui non si poteva ..."