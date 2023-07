(Di lunedì 17 luglio 2023) “? Se non”: ne è convinta Joche in una lunga intervista al Corriere della Sera ha affrontato anche la questione del ruolo della donna nell’industria discografica. “Non è facile. Essere artista dopo i 40 anni è parecchio complicato, tranne che per Orietta Berti e Iva Zanicchi. Le donne devono valere anche per il loro aspetto” dichiara l’interprete. E alla domanda sese non, Jorisponde: “Ne sono certa. Devi sempre far vedere, mostrare: questo agli uomini non è richiesto. La maggior parte delle acquirenti di ...

se non fosse così bella avrebbe meno successo, ne sono certa. Devi sempre far vedere, ... Insomma, sembra che Jopensi che parte del successo astronomica della cantante di punta italiana ...Hot pants, tutine aderenti e tanto sex appeal hanno fatto da cornice alla loro carriera e oggi, a distanza di tre decenni laconfessa: " Dovevamo andare in giro con dieci guardie del corpo" . ...Toffanin scoppia in lacrime JoEcco cosa penso Joha 61 anni, ma non ha perso la sua anima rock. E, anche per questo, non gira intorno alla questione quando le chiedono di ...

Jo Squillo: “Elodie Se non fosse così bella avrebbe meno successo” Il Fatto Quotidiano

Dagli inizia della sua carriera e le sue canzoni più divisive, passando per il femminismo e il precorrere i tempi, fino al parere sulla giovane cantante Elodie ...In una recente intervista Jo Squillo è tornata a parlare di attivismo e femminismo e alla domanda su Elodie ha risposto con una frecciata ...