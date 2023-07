Jo Squillo Continua a Stupire | Ecco La Stoccata Inattesa a Elodie!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 17 luglio 2023) Joha rilasciato un’intervista al Corriere della sera, dove ha parlato innanzitutto della sua carriera artistica. In quest’occasione, non ha risparmiato una velenosa frecciata all’indirizzo di una collega, ben più giovane di lei. Si tratta di un’ex allieva di Amici, nonché una delle artiste più ascoltate del momento.di chi si tratta!di Jocontro Elodie Jo, in queste ore, ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della Sera. La cantante, si è raccontata a tutto tondo, partendo dai suoi esordi nella musica, sino a ripercorrere tutta la sua carriera. Ebbene, parlando proprio di musica, Joha lanciato una bella frecciatina ad una sua collega, ben più giovane di lei. Stiamo parlando di Elodie. Ma cosa ha ...