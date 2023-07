Jane Birkin | Serge Gainsbourg | Brigitte Bardot e Je T' Aime… Moi Non Plus La storia che non tutti conoscono

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 17 luglio 2023) È il 1969 quando viene pubblicata Je T'Aime... Moi Non. Si tratta della prima canzone che mette in scena in maniera piuttosto esplicita un rapporto sessuale. L’autore è, cantautore francese di origini ucraine, che già da 10 anni scrive di donne, tradimenti e alcol, ispirandosi alle poesie di Boris Vian. Con lui, al microfono, c’è la sua amante, l’attrice inglese, ha quasi 20 anni meno di lui e si è fatta notare in Blow-Up (1966) di Michelangelo Antonioni, dove una scena prevedeva un nudo. I due formano una coppia estremamente libera per l’epoca, senza tabù, immorale per l’opinione pubblica, “amorale” secondo lo stesso. Je T'Aime... Moi Nonviene bandita dalla BBC e qui da noi in Italia la RAI non soltanto decide di non ...