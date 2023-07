Jane Birkin morta a 76 anni | la Francia ha perduto la sua icona

(Di lunedì 17 luglio 2023)è stata trovatanella sua abitazione di Parigi il 16 luglio 2023, l'attrice, cantante edi stile aveva 76di stile e bellezza, èil 16 luglio 2023 a Parigi, in. L'attrice e cantante è stata trovata privata di vita nella sua abitazione, come ha confermato il Presidente Emmanuel Macron che, in un messaggio su Twitter, l'ha definita "un'francese". Nata in Inghilterra il 14 dicembre 1946 da un'attrice e da un ufficiale di marina britco,ha condotto una vita avventurosa, segnata dall'amore "scandaloso" per il cantante Serge Gainsbourg, da cui ha avuto la figlia Charlotte ...

Un omaggio alla tormentata artista scomparsa ieri, nel 1968 interprete insieme a Serge Gainsburg di uno dei più controversi brani della storia della musica: “Je t’aime… moi non plus” ...Il mondo della musica si divide in due momenti: un prima e un dopo Je T'Aime Moi Non Plus e Blow-Up di Antonioni. Ecco chi era Jane Birkin ...