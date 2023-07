Jane Birkin | la verità sull’amore tormentato con Serge Gainsbourg | perché si innamorarono l’uno dell’altra

(Di lunedì 17 luglio 2023)ha rappresentato un’epoca: è stata la modella e attrice icona del cinema francese, la faccia della medaglia opposta alla voluttuosa Brigitte Bardot, la voce erotica di una canzone che ha scandalizzato più di una generazione. In tutto ciò ha avuto un partner leggendario quanto lei:, dal quale ha anche avuto la figlia Charlotte-ora attrice e mura di Lars Von Trier., il dolore per Brigitte Bardotsi sono conosciuti sul set di Slogan: lui con il cuore infranto dalla bellissima Brigitte Bardot -di cui era l’amante, e che gli aveva alla fine preferito il marito- e lei reduce dal fallimento di un matrimonio. Non ha ...

Per questoè uno dei personaggi femminili più citati quando si va in cerca di reference per i servizi fotografici di moda.Ph: nicolas genin/Wikimedia Nome :Cognome :Anno di nascita : 1946 Paese : Regno Unito/Francia Categoria : musica, cinema Chi eraNata a Londra nel 1946,è stata una figura iconica degli anni '60 e '70, conosciuta per la sua bellezza androgina e la sua femminilità sensuale. La sua carriera iniziò come ...Prima di scrivere in morte dia settantasei anni che non sono più molti, per ragioni ignote ma fra le quali credo che il crepacuore c'entri qualcosa con tutto quel che ne consegue - la ...

Catturare l’essenza dello stile di Jane Birkin, catalogarla e definirla, non è semplice. L’attrice, cantante e musa del mondo della moda scomparsa ieri a Parigi a 76 anni, è riuscita in un impresa ...Quando si parla di lei si pensa prima di tutto a un'icona che con la sua vita, le sue scelte, le sue sfide al sentire comune, ha marcato in modo indelebile la seconda parte del '900. Jane Birkin, mort ...