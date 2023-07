Jane Birkin | la diva di Antonioni e la voce di Je T’Aime Moi Non Plus

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) Nome:Cognome:Anno di nascita: 1946Paese: Regno Unito/FranciaCategoria: musica, cinema Chi eraNata a Londra nel 1946,è stata una figura iconica degli anni ’60 e ’70, conosciuta per la sua bellezza androgina e la sua femminilità sensuale. La sua carriera iniziò come attrice teatrale a Londra durante l’epoca della swinging London, seguendo le orme di sua madre, Judy Campbell, famosa per le sue interpretazioni nei musical di Noël Coward. La svolta nella carriera diarrivò con il film Blow-Up di Michelangelonel 1966, in cui comparve in una celebre scena in Senza veli. Inoltre,divenne famosa per la sua relazione con il cantante e musicista Serge Gainsbourg, con cui formò ...