Jane Birkin | i look che hanno segnato la storia della moda

(Di lunedì 17 luglio 2023) Catturare l’essenza dello stile di, catalogarla e definirla, non è semplice. L’attrice, cantante e musa del mondoscomparsa ieri a Parigi a 76 anni, è riuscita in un impresa fuori dal comune: guadagnarsi l’ambitissimo appellativo di icona di stile francese pur essendo nata a Londra. Maestra del vestire nonchalant, nell’assecondare la personalità libera attraverso abiti e accessori, ha coniugato lo spiritoSwinging London con quello parisienne. La sua divisa dagli anni 70 a oggi si è evoluta, ma gli essenziali di uno stile al contempo semplice e magnetico sono rimasti gli stessi: una camicia bianca, un paio di jeans e una borsa fuori dal comune (adottati anche dalla figlia Charlotte Gainsbourg). Così negli anni le camicie sono diventate da romantiche a maschili, i jeans a ...

Ph: nicolas genin/Wikimedia Nome :Cognome :Anno di nascita : 1946 Paese : Regno Unito/Francia Categoria : musica, cinema Chi eraNata a Londra nel 1946,è stata una figura iconica degli anni '60 e '70, conosciuta per la sua bellezza androgina e la sua femminilità sensuale. La sua carriera iniziò come ...Prima di scrivere in morte dia settantasei anni che non sono più molti, per ragioni ignote ma fra le quali credo che il crepacuore c'entri qualcosa con tutto quel che ne consegue - la ...(La più formidabile opera diè ovviamente stata. Tra le opere minori, il Blow - Up di Antonioni, e appunto quella canzone di orgasmi simulati. Che s'intitolava con un gioco di ...

Catturare l’essenza dello stile di Jane Birkin, catalogarla e definirla, non è semplice. L’attrice, cantante e musa del mondo della moda scomparsa ieri a Parigi a 76 anni, è riuscita in un impresa ...Quando si parla di lei si pensa prima di tutto a un'icona che con la sua vita, le sue scelte, le sue sfide al sentire comune, ha marcato in modo indelebile la seconda parte del '900. Jane Birkin, mort ...