James Cameron vende casa e che casa!

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il regista premio Oscarha messo in vendita il suo ranch affacciato sul mare, in California

... Phoenix ha ceduto ai San Antonio SpursPayne e una seconda scelta per un seconda scelta futura. Continua così il lavoro del GMJones per cercare di mettere al fianco dei big in maglia ...... come quello di Alice nel film La diseducazione diPost , grazie al quale si è aggiudicata ... 1981: Indagine a New York eWhite , in cui ha interpretato il protagonista ottenendo una ...vedi anche Tragedia sommergibile Titan,: "Non ci farò un film" FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Titan, che cos'è una "implosione catastrofica" e cosa è ...

Tragedia sommergibile Titan, James Cameron: "Non ci farò un film" Sky Tg24

James Cameron ha smentito, dopo le voci, di essere in trattative per dirigere un film sul dramma del sommergibile Titan ...Titan, suI Messaggero. le ultimissime. James Cameron non farà un film sulla tragedia che il 16 giugno scorso ha sconvolto il mondo intero. È stato lo stesso regista ...