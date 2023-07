Jaguar - Dalle piste alla strada per essere 100% elettrificata nel 2025

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 luglio 2023) stato un weekend molto intenso per la scuderiaTCS Racing quello dell'Hankook Rome E-Prix, penultima tappa del campionato di Formula E, andato in scena in un clima torrido nel format della doppia gara. Con la sua monoposto I-Type 6, sabato Mitch Evans ha collezionato pole position, giro veloce e vittoria. Sam Bird, che era riuscito a conquistare il secondo posto in griglia, è stato fermato invece da un incidente che ha coinvolto altre vetture e ha imposto la bandiera rossa. Domenica, le sorti si sono ribaltate: Bird è arrivato terzo, mentre Evans, che fino a quel momento era ancora in lotta per il campionato, è uscito a causa di un altro scontro, anche questo per fortuna senza conseguenze. "Roma è una pista molto bella e varia, ma ci sono punti in cui avvmenti e differenze di fondo la rendono rischiosa ed è facile fare errori", è il ...