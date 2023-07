Italrugby | Summer Nations Series | gli Azzurri convocati contro Scozia e Irlanda

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, Kieran Crowley, ha ufficializzato la lista degli atletiper i primi due Test Match dellein calendariorispettivamente il 29 luglio a Murrayfield alle ore 16.15 italiane e all’Aviva Stadium di Dublino sabato 5 agosto alle 21. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8. Glisi ritroveranno venerdì 21 luglio a Padova per proseguire la preparazione di avvicinamento verso la Rugby World Cup 2023. Giovedì 27 luglio il gruppo al completo si trasferirà a Edimburgo per il primo Test Match pre-mondiale, mentre domenica 30 luglio è in programma il viaggio verso Dublino dove si chiuderà il primo ...