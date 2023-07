Italia U19 | Bollini | pronti e moderni per vincere in Europa

(Di lunedì 17 luglio 2023) "Ringrazio sempre la federazione per questa esperienza, ho passato la mia vita in panchina in tutte le categorie giovanili. Fare calcio europeo a livello giovanile è particolare. Bisogna essere ...

Così il ct dell'Under 19, Alberto Bollini, ha commentato la vittoria dell'europeo. "La mia preoccupazione era la condizione atletica perché non abbiamo fatto amichevole tra maggio e giugno - ..."E' un'impresa straordinaria. Mi auguro che la Serie A abbia visto bene queste due partire e sappia trarre la giusta ispirazione, al di là del fatto che questi ragazzi sono tutti in club di Serie A, ...... 'Campioni d'Europa'. Per la nazionale si è trattato di un trionfo atteso vent'anni. L'ultima volta era stata l'di Paolo Berrettini, sempre contro il Portogallo, a conseguire il titolo ...

L'Italia Under 19 è diventata campione d'Europa: da 20 anni non si riusciva a conquistare questo trofeo. Segnale che il movimento sta producendo ottimi calciatori L'Italia Under 19 da ieri sera è ...