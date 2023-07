Italia-Francia oggi in tv | Mondiali pallanuoto 2023 | orario | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) Con un giorno di ritardo rispetto alle donne, anche per gli uomini è giunto il momento di scendere in acqua aidi, che vedranno, lunedì 17 luglio, alle ore 06.30ne, il Settebello di Sandro Campagna sfidare lanella prima giornata del Girone B a Fukuoka, in Giappone, al Marine Messe Fukuoka Hall B. Questa la numerazione dell’: 1 Marco Del Lungo (capitano), 2 Francesco Di Fulvio, 3 Alessandro Velotto, 4 Luca Marziali, 5 Andrea Fondelli, 6 Giacomo Cannella, 7 Vincenzo Renzuto Iodice, 8 Gonzalo Echenique, 9 Nicholas Presciutti, 10 Lorenzo Bruni, 11 Edoardo Di Somma, 12 Francesco Condemi, 13 Gianmarco Nicosia. La diretta tv disarà assicurata da Rai 2 HD e Sky Sport Summer, ...