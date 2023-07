Italia femminile | per Girelli un Mondiale da Milinkovic o un Mondiale da riserva?

(Di lunedì 17 luglio 2023) La ct Bertolini ragiona su un possibile cambio di ruolo Per Cristianasono giorni di cambiamenti, indesiderati. La FIFA su Twitter le ha fatto cambiare squadra, definendola ‘attaccante della Roma‘… Svista, ci sentiamo di escluderlo come colpo di scena di mercato. La ct Bertolini invece sa che Cristiana gioca nella Juventus Women ma ha optato per un altro tipo di sovvertimento: per la 10 si profila sempre di più unda centrocampista. Che è comunque meglio di una crisi di identità. Se non altro pare che la ‘Haka‘ le sia piaciuta. Chi ha seguito da vicino gli allenamenti della Nazionalenel ritiro di Riscone di Brunico sostiene che Bertolini abbia provato con continuitàda mezzala. Con compiti e funzioni alla-Savic: rifinire, spizzare, ...

Ore 5 - PallanuotoSudafrica -. Ore 5 Nuoto Artistico Duo libero gruppo A . Ore 7:30 Tuffi Semifinale Piattaforma 10 metri. Ore 8 Nuoto Artistico Solo ...Bronzo per l'ai Mondiali di nuoto in corso a Fukoka, in Giappone, nei tuffi dal trampolini nella specialità tre metri sincro. Chiara Pellacani (20 anni di Roma) ed Elena Bertocchi (28 anni di ...Nella finale l'altro punto dell'è arrivato da Francesca Fiorellini che ha travolto Anna ... Squadra Nazionale Dilettanti, dalla capitana Anna Roscio , team manager della Nazionale ...

L'Italia femminile pensa a Giulia Dragoni titolare: una 2006 può trascinare la Nazionale al Mondiale Calcio News 24

Ai Mondiali di Fukuoka bronzo per Bertocchi e Pellacani che riportano l’Italia sul podio nel sincro 3 metri 10 anni dopo Cagnotto e Dallapè. Pallanuoto: bene il Settebello all'esordio ...L'Italia del tiro con l'arco si prepara ad affrontare i Mondiali 2023 in programma a Berlino, in Germania, dall'1 al 6 agosto: la rassegna iridata sarà anche valida come evento diretto di qualificazio ...