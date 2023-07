Italia campione Under 19 | Kayode | “Nessuno pensava di arrivare così in alto”

Commenta per primo L'Under 19 èd'Europa per la seconda volta nella sua storia e decisivo per la vittoria finale per 1 - 0 contro il Portogallo è stato il gol segnato dall'esterno destro di proprietà della ...L'può continuare comunque a vantare sei giocatori in Top 100 e tredici tra i primi 150 del ... Il romano, sconfitto dal futuroAlcaraz, ha guadagnato sei posizioni rispetto al ranking ...LA VALLETTA (MALTA) " Dal Liechtenstein a Malta, sempre col Portogallo di mezzo. L'under 19 èd'Europa a distanza di venti anni: agli azzurrini di Alberto Bollini è bastata una sola rete, quella di Kayode, per battere i lusitani e tornare ad esultare nell'europeo di ...

Italia campione d’Europa Under 19: Portogallo battuto in finale 1-0 la Repubblica

L'Italia domina gli Europei di ciclismo su pista Juniores e U23. Ad Anadia, in Portogallo, gli azzurri hanno chiuso in testa al medagliere con 22 podi (14 ori, 5 argenti e 3 bronzi con 4 record del mo ...Tra gli azzurri vincitori dell'Europeo U19, vi è anche Andrea Bozzolan, terzino sinistro del Milan Primavera. Pur non scendendo in campo, il rossonero si è comunque guadagnato ...