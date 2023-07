Italia-Argentina | Nations League volley 2023 | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) Mercoledì 19 luglio tornerà in campo la Nazionaledi pallavolo maschile nella sfida contro l’, valida per i quarti di finale dellaball. Dopo aver concluso il girone al quarto posto, i Campioni del Mondo inizieranno la fase ad eliminazione diretta contro la formazione sudamericana, che ha concluso il girone con lo stesso numero di vittorie e di punti. Il palcoscenico sarà quello della Ergo Arena di Gdansk (Polonia), sede di tutta la fase finale del prestigioso torneo internazionale itinerante. Gli azzurri guidati dal CT Fefè de Giorgi scenderanno dunque in campo alle ore 20.00, per un match importante sia in chiave qualificazione che come test in vista degli imminenti Campionati Europei. Di seguito ildettagliato, ...