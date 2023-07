Istat | l' inflazione è in netto calo a giugno | +6 | 4%

Lo comunica. L'acquisita per il 2023 è pari a +5,6% per l'indice generale e a +4,9% per la componente di fondo. ...A giugno l'cala al 6,4%, dal 7,6% di maggio. Lo comunicasottolineando come si tratti di "una netta decelerazione", che continua a essere fortemente influenzata dalla dinamica dei prezzi dei ...L'è in frenata I dati preliminari di giugno 2023 elaborati dall'indicano l'indice dei prezzi al consumo in aumento del 6,4% su base annua (meno marcato rispetto al +7,6% del mese di ...

Istat, inflazione: a giugno in decelerazion Borse.it

MILANO – Si conferma il maxi rallentamento dell’inflazione a giugno. Secondo quanto comunicato oggi dall’Istat il dato è calato al 6,4%, dal 7,6% di maggio, in linea con quanto messo in evidenza nelle ...Invariato l'indice Istat di giugno e l'inflazione mostra segni di rallentamento. Nel mese di giugno 2023 l'indice Istat FOI rimane invariato ...