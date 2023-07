Iran | torna la polizia morale nelle strade

(Di lunedì 17 luglio 2023) Laa pattugliare ledell’. Avranno nuovamente il compito di punire le donne che non indossano il velo. Laera stata messa in disparte dopo la morte della 22enne Masha Amini, che ha causato proteste di massa.lainInil pugno duro

anche per l'edizione 2023, il Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano, a cura di ... Capo Peloro 19.00 L'oggi. Tornare a leggere Lolita a Teheran " con Giacomo Longhi, Lidia Lo ...Le autorità iraniane hanno annunciato una nuova campagna per costringere le donne a indossare l'hijab, il velo islamico, e la polizia morale è tornata in strada 10 mesi dopo la morte di Mahsa ...Le proteste di massa chiedevano il rovesciamento della teocrazia, ritenuta corrotta e violenta, che ha governato l'per oltre quattro decenni. Ma si sono in gran parte placate all'inizio di quest'...

Gli agenti di nuovo nelle strade dopo lo stop per Mahsa Amini. Già arrestata una ragazza Le forze di polizia iraniane torneranno a pattugliare le strade delle città per punire le donne che non osserva ...