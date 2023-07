Iran | ritornano le impiccagioni pubbliche | le prove estorte mediante tortura

(Di lunedì 17 luglio 2023) Inle esecuzioni di condanne a morte sono più che all’ordine del giorno (dall’inizio dell’anno al 13 luglio sono state circa 380) ma non è così frequente che leavvengano in pubblico. Era già successo due volte quest’anno ed è successo ancora l’8 luglio. All’alba Mohammad Ramez Rashidi e Naeim Hashem Ghotali, di nazionalità afgana, sono stati messi a morte in un luogo pubblico della città di Shiraz. Si è trattata dell’ennesima esecuzione al termine di processi irregolari, con minime possibilità di difesa e basati su “” frutto di dichiarazioni, spesso trasmesse – come in questo caso – in televisione. Il 15 febbraio Rashidi e Ghotali erano stati giudicati colpevoli di “corruzione sulla terra” e ribellione armata in relazione a un attentato ...

Iran, donne senza velo: ritornano le pattuglie della polizia morale Euronews Italiano

Riprenderà i pattugliamenti per far rispettare le leggi sulla morale pubblica, dieci mesi dopo le proteste per la morte di Mahsa Amini ...Le pattuglie sono state istituite dopo la Rivoluzione islamica del 1979. Sospese dopo la morte di Mahsa Amini, che aveva scatenato un'inedita ondata di proteste nel Paese, tornano adesso controllare c ...