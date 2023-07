Iran | il ritorno ufficiale della polizia morale | donne senza velo nel mirino

(Di lunedì 17 luglio 2023) Le forzetorneranno a pattugliare le strade delle cittàiane per punire leche non osservano l’obbligo di indossare l’hijab. Ildopo dieci mesiLo ha annunciato domenica 16 luglio il portavoceSaeed Montazermahdi, citato dalla tv di Stato. Le pattuglie, istituite dopo la Rivoluzione islamica del 1979, erano scomparse dalle strade dopo la morte di Mahsa Amini, deceduta proprio durante la custodiaa seguito del suo arresto a settembre 2022. Per circa 10 mesi, dopo la morte22enne Mahsa Amini mentre era sotto custodia delle autorità, le forze dell’ordine ...

Riprenderà i pattugliamenti per far rispettare le leggi sulla morale pubblica, dieci mesi dopo le proteste per la morte di Mahsa Amini ...Le pattuglie della polizia morale tornano in strada in Iran per fermare le donne che non indosseranno correttamente il velo ...