Io | cane da guardia a Bruxelles La sinistra candida Rackete alle europee

(Di lunedì 17 luglio 2023) Linke, lapost-comunista tedesca in crisi di consenso, candiderà Carolacome capolistaprossime elezioni

(clicca qui per leggere la storia) 17/07/2023 00:52 Condividi Link https://www.lastampa.it/la - zampa/2023/07/17/video/il_- mascotte_di_uno_stadio - 408055017/ Copiato negli appunti ......- Ispettore della Polizia Giardiniera - carro e poi furgone della Polizia Trapanatt - contrabbandiere del Dazio Manlnatt - vitellino Oliv - bue Saltador - capretto Ciocchett -daUlla - ...'Se uno ha l'aria condizionata non può uscire subito ma deve prevedere di climatizzare il... Che, oltre ai raggi solari, mette indalle zecche . 'Il primo consiglio che mi sento di dare è ...

Il cane guardia-mascotte di uno stadio La Stampa

Linke, la sinistra post-comunista tedesca in crisi di consenso, candiderà Carola Rackete come capolista alle prossime elezioni europee ...L’attivista che a Lampedusa fu arrestata a bordo della Sea-Watch 3 correrà per la Linke, la sinistra tedesca: «Non è stata una decisione facile» ...