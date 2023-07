Investimenti sostenibili | titoli green più performanti degli energetici

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Nei primi due trimestri del 2023 leequities hanno ottenuto risultati migliori a livello internazionale rispetto alle azioni energia e utilities Nel mercato finanziario internazionale iovvero quelli legati agli, registrano performance migliori rispetto ad altre tipologie di, specie a quelli legati all’energia. Una tendenza che prosegue consecutivamente da due trimestri, evidenziando la forte ripresafinanziari. In particolare, leequities sono andate forte negli Stati Uniti e in Giappone, invece meno bene nel Regno Unito. A segnalare questo trend l’ultimo rapporto del London Stock Exchange Group, che sottolinea come le performance ...