Investì e uccise un bimbo sul passeggino a Cagliari | condannato a 7 anni per omicidio stradale

Al termine del rito abbreviato è stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale, Emilio Pozzolo , il 38enne che l'1 febbraio 2022 investi eil piccolo Daniele Ulver, 15 mesi, che si trovava nel passeggino che la madre stava spingendo sulle strisce pedonali in via Cadello, a Cagliari. Pozzolo era alla guida di uno scooter e, secondo ...Per l'incidente mortale avvenuto l'anno scorso sulle strade del Novarese " vittima un pensionato trecatese, Siro Battaglia di 74 anni " un automobilista 36enne residente a Casalino ha patteggiato 10 ...Francesco Valdisseri, condannata a 5 anni. Il pm aveva chiesto 4 anni e 6 mesi per Chiara Silvestri. La 24enne aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito e ...

GRAZZANISE. Il 9° Stormo celebra il 96° anniversario della ... TeleradioNews